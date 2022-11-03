Kemer’de kış hazırlıkları başladı

Kemer Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri, ilçe genelinde yağmur suyu drenaj hattı, dere ıslahı, prefabrik menfez imalatları, mazgal, dere ve kanal temizlik çalışmaları yaparak kış aylarında yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi’nden Çıralı’ya kadar olan tüm bölgede yaklaşan kış ayları öncesinde hummalı bir çalışma başlattı.

Özellikle kış aylarında belirli bölgelerde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için çalışıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kış aylarında yaşanabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. İlçe genelinde belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne değinen Başkan Topaloğlu, “İlçemiz genelindeki derelerin ıslahı, tıkanan mazgalların ve kanalların açılmasını yapıyoruz. Kışın yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yağmur suyu drenaj hatları çalışmalarımız devam ediyor. Derelerin içerisinde de hummalı şekilde temizlik çalışması başlattık. Kemerimiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.