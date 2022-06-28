Kemer’de kaçak tütün ve kenevir operasyonları

Antalya’nın Kemer ilçesinde kaçak sigara satışı yapılan bir işyerine ve uyuşturucu madde üretilen bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ve ekili kenevir ele geçirildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler ilk olarak; Yeni Mahalle Dörtyol Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten ve daha önce de 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılan bir işyerinde kaçak sigara, satışı yasak elektronik sigara satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bahse konu işyerinde yapılan aramada; çeşitli marka ve özelliklerde üzerinde bandrol bulunmayan gümrük kaçağı bin 450 paket sigara, çeşitli marka ve özelliklerde Türkiye’de satışı yasaklanan 226 adet elektronik sigara, 6 adet elektronik sigara makinesi, 24 paket elektronik sigara tütünü olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 200 bin TL olan malzemeler ele geçirildi. İşletme sahibi Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kiriş Mahallesi’nde bulunan bir adresteki ikamet içerisinde ise özel ekipman kurularak uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi elde edildi. Ekipler, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada; toplamda 28 kök ekili vaziyette hint keneviri, hint keneviri yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen termometre, ışık ve benzeri ekipmanlar, 40 gram kullanıma ve satışa hazır kurutulmuş esrar maddesi, yarısı içilmiş sarılı halde esrar maddesi, 1 adet ekstazi olduğu değerlendirilen hap, 5 adet ekili/ekime hazır saksı, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 650 TL, 34 Dolar, 5 Euro, şüpheli şahıslara ait cep telefonları ele geçirildi.

İkamette bulunan Y.A. ve yabancı uyruklu V.V. haklarında adli işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan Y.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanırken, V.V. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.