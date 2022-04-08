Kemer’de ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı

Kemer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi yardımında bulunuyor.

Belediyeye yapılan erzak kolisi yardımı taleplerinin yanı sıra, muhtarlıklardan alınan listeleri de göz önüne alan Kemer Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine içerisinde kuru gıda, ayçiçek yağı ve diğer temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerini dağıtmaya devam ediyor.

Arslanbucak Mahallesindeki Kemer Belediyesi Hizmet Alanındaki depodan alınan Ramazan kolileri, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

“Elimizden geleni yapıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Ramazan ayının paylaşımcı ruhunu yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediye ekiplerimiz, ilçemizin tüm mahallelerindeki ve yaylarındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan kolilerini ulaştırıyor. Birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın önemli olduğu mübarek Ramazan ayının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.