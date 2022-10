Kemer’de enduro yarışları 32 farklı ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başlıyor

Dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından biri olan "Sea To Sky” Denizden Gökyüzüne Enduro Yarışları’nın tanıtım toplantısına katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in spor turizminde son derece önemli bir yere geldiğini belirterek, 32 farklı ülkeden 350 sporcuyu Kemer’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından biri olan "Sea To Sky” Denizden Gökyüzüne Enduro Yarışları, Akdeniz’in Batı Toros Dağları ile buluştuğu bir konumda yer alan Antalya - Kemer’de 19-22 Ekim tarihlerinde 32 farklı ülkeden 350 sporcuyu ağırlayacak.

Spor turizminin en önemli etkinliklerinden biri

Her yıl ekim ayında dünyanın farklı yerlerinden gelen yarışçılar, dünyanın en eğlenceli enduro yarışında yarışmak için Kemer’de buluşuyor. Kemer Belediyesi’nin de destekleri ile bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan etkinlik, spor ve tatil konseptini bir arada sunan ülkemizde spor turizminin en önemli etkinliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

"Spor turizminde zirvedeyiz"

Toplantıda konuşan Başkan Necati Topaloğlu, Sea to Sky yarışlarının Kemer için önemine işaret ederek, “Kemer Belediyesi olarak biz bu büyük organizasyon için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu vesile ile de Kemer’in yalnızca deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını da vurgulamak ve herkese göstermek istiyoruz. Kemer spor organizasyonları ile de ön plana çıkmaya devam ediyor. Sea To Sky yarışlarımız başlıyor. Sky to Sea, Grand Fondo, Run to Sky gibi uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Spor turizmini daha da geliştirmek adına çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Organizasyonu yapan ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Kemer Belediyesi olarak biz de her türlü desteğe varız ve destek vermeye de sonuna kadar devam edeceğiz. 32 farklı ülkeden 350 sporcuyu Kemer’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

"Çamyuva’dan start alacak"

19 Ekim 2022 Çarşamba günü plaj yarışı ile başlayacak etkinlik, Çamyuva Plajında özel olarak hazırlanan 2 kilometrelik parkurda sporcular etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele edecek. 20 Ekim 2022 Perşembe günü yarışın ikinci gününde sporcular, Kuzdere’deki başlangıç noktasından çıkıp Kemer’in batısını çevreleyen Kıyı Beydağları sırtlarında yer alan patikalarda Akdeniz manzarası eşliğinde, dere yataklarından geçerek 44 kilometrelik zorlu etapları aşarak Kemer merkezde yer alan bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak. 21 Ekim 2022 Cuma yarışın üçüncü gününde katılımcılar, Kemer’in batısında yer alan 1000 metre ve üstü yaylalarında yer alan patika, dere yatakları, dik rampalardan oluşan zorlu etaplarda 43 kilometre boyunca mücadele edecek. Ovacık yaylasında bulunan başlangıç ve bitiş çizgisi arasında Yörüklerin yaşam alanlarının olduğu bölümlerden geçecek sporcular, Yörük misafirperverliğine de tanık olacaklar.

"Deniz seviyesinden zirvelere"

22 Ekim 2022 Cumartesi günü etkinliğin dördüncü ve son gününde dağ yarışında sporcular, Çamyuva sahilindeki başlangıç noktasından çıkarak, Ağva deresi boyunca dere yatağı içerisinde ilerleyip, Gedelme, Ovacık, Yaylakuzdere, Belenyayla, Çukuryayla bölgelerindeki zorlu patikaları aşarak, Tahtalı Dağının Çarşak kayalıklı yamaçlarından 2 bin 365 metre zirvesindeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. 67 kilometrelik dünyanın en zorlu yolculuklarından birisi olmaya aday bu etabı sporcular altı saat içerisinde tamamlamaya çalışacak.

Dört günün sonunda en iyi zamanı yapan sporcular 2 bin 365 metrelik üst istasyonda yapılacak ödül töreninde çeşitli ödül ve kupaların sahibi olacak.