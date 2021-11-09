Kemer’de Ekim ayında 250 hayvan tedavi edildi

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ekim ayı boyunca sokak hayvanları ve diğer konularda 123 ihbar aldı. 6 köpek 135 kedinin kısırlaştırılıp kuduz aşısı yapılan merkezde, 9 köpek ve 6 kedi sahiplendirildi.

Merkezde, Ekim ayı boyunca farklı türlerde 250 hayvan tedavi edilirken, 8 köpek, 12 kedi de barınağa terk edildi. Başıboş halde bulunan 13 köpeğin tedavisi yapılarak barınağa alındı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak can dostlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sokağa bırakılan hayvanların yanı sıra barınakta bakımını yaptığımız hayvanları da canımız pahasına koruyoruz. Bunların dışında sokak hayvanları için mama ve su desteği sağlıyoruz. İlçe genelinde belirli yerlerde bulunan kedi evlerine mamalarını bırakıyoruz. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.