Kemer’de destek eğitim kursları devam ediyor

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi, pandemi kuralları çerçevesinde eğitimlerine arada vermeden devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğitim yuvasına dönüştürdüğü binada, 11 öğretmen üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim veriyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak eğitime devam edilen merkezde, öğrenciler üniversite sınavına hazırlanıyor.Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi Müdürü Suat Göv, kurs merkezinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Pandemi kurallarına uyarak öğrencileri üniversite sınavlarına hazırladıklarını anlatan Göv, “Eğitim konusunda çok iyi bir yere geldik ve öğrencilerimiz de bu konuda çok memnun. Kemer halkına böyle bir eğitim ortamı kazandırdığı için Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyorum. Hız kesmeden eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitim varsa gelecek var.” dedi.

Biyoloji öğretmeni Burcu Ay ise pandemi döneminde zorluklar olduğunu ancak öğrencilerle olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Tüm kurallara uyarak eğitimlere devam ediyoruz. Her şeye rağmen ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz. ” diye konuştu.

Fizik Öğretmeni Duygu Aktüylü de kurs merkezinde pandemi nedeniyle derslere bir ara online olarak devam ettiklerini hatırlatarak, “Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği durumlar dahilinde ve Sağlık Bakanlığının kontrolü dahilinde yüz yüze eğitime başladık. Burada olmaktan memnunuz. Daha çok yolumuz var. 27 Hazirana kadar öğrencilerimize eğitimimizi vereceğiz ve onları sınava hazır hale getireceğiz. ” dedi.