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Kemer’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye, Kemer Belediye ekipleri, ormancılar ve vatandaşlar yangın bölgesine ulaştı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA 16.09.2021, 16:51
Kemer’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye, Kemer Belediye ekipleri, ormancılar ve vatandaşlar yangın bölgesine ulaştı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Topaloğlu, İtfaiye, orman ve belediye ekipleriyle vatandaşların orman yangınına hızlı müdahale ettiğini belirten başkan Topaloğlu, "Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi ve kısa sürede söndürüldü. Kemer’deki gençlerimiz de büyük bir duyarlılık gösteriyor ve devriye geziyor. Bunun avantajını görüyoruz” dedi.

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