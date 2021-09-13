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Kemer’de caretta carettalar denizle buluştu

Kemer’de iki caretta caretta yuvası, Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun tarafından açıldı. Kiriş Mahallesi sahilinde açılan iki yuvadan, 10 canlı caretta caretta yavrusu çıktı. Yuvalardan, daha önce 75 yavru denizle buluşurken, 18 erken embriyo, 14 geç embriyo çıktı.

ANTALYA 13.09.2021, 09:33
Kemer’de caretta carettalar denizle buluştu

Kemer’de iki caretta caretta yuvası, Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun tarafından açıldı. Kiriş Mahallesi sahilinde açılan iki yuvadan, 10 canlı caretta caretta yavrusu çıktı. Yuvalardan, daha önce 75 yavru denizle buluşurken, 18 erken embriyo, 14 geç embriyo çıktı.


Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yavrularını denizle buluşturan Veteriner hekim Uzun, yaptığı açıklamada, “Kiriş Mahallemizde daha önce iki tane caretta caretta yuvası tespit etmiştik. Bunların takibini titizlikle yaptık. Her iki yuvadan yavrular denizle buluştu. Yuvadan çıkamayan yavrular için yuvaları açtık ve toplam 10 yavruyu daha denizle buluşturduk. Kemer Belediyesi olarak nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara sahip çıkmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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