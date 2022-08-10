Kemer’de bozuk yolların tamirini yapıyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların tamirini ve asfaltların yama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kuzdere Mahallesi’ndeki arızalı ve bozuk yolların tamiri ve yama asfalt çalışması yapan belediye ekipleri, Arslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki köprü önünde de bozuk olan yolun asfalt yama işlerini tamamladı. Belediye ekipleri, Çamyuva Mahallesi’nde Ağva Deresi yanında yapılan yürüyüş yolu ve park alanının yol birleşim yerlerine yama asfaltı yaparken, 5050 sokakta altyapı çalışmalarında hasar gören yolların bakımına başladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak ilçemizde bozulan yollarımızın tamiratını ve yama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın daha güvenli ve rahat yolculuk yapabilmeleri için son hızla çalışıyor. Çamyuva, Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerimizde şu anda çalışmalarımızın büyük bölümü tamamlandı. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.