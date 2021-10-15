Kemer’de Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, 15 Ekim Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla Kemer’de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Liman Caddesinden Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na kadar yapılan yürüyüşe, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, dernek genel sekreteri ve Kemer Türk Kadınlar Birliği Kemer Şube Başkanı Hacer Akdağ, Kemer Engelliler Derneği Başkanı Nur Yanmış, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, dernek üyeleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Farkındalık oluşturmak için yürüyen kalabalığı Liman Caddesinin sonunda Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül karşıladı. Daha sonra Kemer Belediyesinin turizme kazandırdığı Mustafa Ertuğrul Aker Parkındaki Deniz Kafeye geçen grup, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için yapılan yürüyüşün çok büyük anlam taşıdığını söyledi. Kemer halkı olarak görme engellileri misafir ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Farkındalık yürüyüşü çok anlamlı. Bu konuya daha fazla dikkat çekmemiz gerekiyor. Kemer’de kendilerini tekrar ağırlamak istiyoruz. Onlar bizim kardeşimiz. Görme engellilere yardımcı olabilmek için daha duyarlı davranmamız gerekiyor” dedi.

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir ise 15 Ekim Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla Kemer’de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Yapılan farkındalık yürüyüşüne Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polisler de eşlik etti.