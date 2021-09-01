Kemer’de beton santrali ve kilitli taş fabrikasının yapım çalışmaları devam ediyor

Kemer Belediyesi beton santrali yapım çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kuzdere mahallemizdeki beton fabrikası yeni yerinde daha kapasiteli olacak. Üretimi artıracağız ve halkımıza daha hızlı hizmet yapacağız” Dedi.

Kuzdere Mahallesi Kader Buse Acar Caddesi 293 Ada 01 parsel yanında bulunan 5 bin 383 metrekarelik alandaki beton santrali ve kilitli taş üretim fabrikasının yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Alan içerisindeki bin 360 metrekare taban oturumuna sahip fabrikada kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar kapsamında çay ocağı, yemekhane, personel giyinme odası, 1 duş, 2 tuvalet ve 2 oda yer alacak. Fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından üretim sırasında ortaya çıkacak olan atık sular ise ASAT kanalizasyon hattına bağlanarak drene edilecek.

Beton üretim alanı kısmı 1 bant, 1 beton bunkeri ve 2 silodan oluşacak. Bu alanda üretilecek olan beton, fabrika alanına hızlı şekilde transfer edilerek üretim süreci hızlandırılmış olacak. Ayrıca beton üretimde ve saha uygulamalarında kullanılacak olan kum-mıcır depolama alanının da hizmet alanında mevcut olacağı belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kuzdere mahallemizdeki beton fabrikası yeni yerinde daha kapasiteli olacak. Üretimi artıracağız ve halkımıza daha hızlı hizmet yapacağız. Şu anda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. En kısa sürede de tüm çalışmaları yapıp fabrikamızı yeni yerine taşıyacağız. Şimdiden Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.