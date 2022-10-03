Kemer’de balonlar meme kanseri farkındalığı için uçtu

Kemer Anadolu Hastanesi ve Kemer Belediyesi iş birliğince meme kanseri farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne 150 balon uçuruldu.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle her ay Atatürk Parkı’nda yapılan üreten ev hanımları buluşması çerçevesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Anadolu Hastanesi yönetimi, ev hanımları ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu ve beraberindekiler, etkinlik öncesi üreten ev hanımları buluşmasının yapıldığı alanı gezerek, ev hanımlarıyla sohbet etti, ev hanımlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi.

Başkan Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2004’den bu yana 1-31 Ekim tarihleri arasının meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlandığını hatırlatan Fikriye Topaloğlu, “Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biridir. Kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 25’i meme kanseridir. Meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Sağlıklı ve uzun bir ömür için tüm kadınların periyodik olarak kontrollerini yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

Gökyüzüne 150 balon uçuruldu

Etkinlikte, meme kanserinin belirtileri, tedavi yöntemleri, yanlış bilinen doğrular gibi konularla ilgili bilgiler verildi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Başkan Topaloğlu’nun eşi ve beraberindekiler, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne 150 balon uçurdu.

Öte yandan günün önemine istinaden üreten ev hanımları buluşmasının yapıldığı alana gelenlere pembe karanfil dağıtıldı.