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Kemer’de arıza kaynaklı içme suyu kesintileri en aza inecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kemer İlçesi’nde sorunlu içme suyu hattında çalışma başlatıldı.
ANTALYA 18.01.2021, 13:27
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kemer İlçesi’nde sorunlu içme suyu hattında çalışma başlatıldı.
Antalya’nın Kemer İlçesi Atatürk Bulvarı’nda (Kemer 1 Girişi) içme suyu boru hattının farklı noktalarında patlaklar oluşması ve sık sık arızalanması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hattın bir kısmını yenileme kararı aldı. Bulvardan geçen hattın yaklaşık 2 bin metresini değiştirmek için gerekli hazırlıklar tamamlandı.
“Kesintiler en aza inecek”Gerçekleştirilecek çalışma öncesinde güzergahta bulunan ağaçların zarar görmemesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bu ağaçları sökerek güvenli bir alana taşıdı. Ağaçların taşınmasının ardından ASAT ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda 355 mili metre çaplı boru hattının değişimi için çalışmalara başladı. Boru kaynaklarının yapıldığı ve kısa sürede işin tamamlanacağı belirtildi. Yenilenen hattın hizmete açılması ile birlikte mahallede arızadan kaynaklanan patlamalar ve kesintiler de en aza indirilmiş olacak.
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