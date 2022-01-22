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Kemer’de anaokulu ve sanat okulu inşaatları hızla ilerliyor

Kemer Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden anaokulu inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Eğitim ve Sanat Merkezi’nin ise 3 Nisan’da açılması planlanıyor.

ANTALYA 22.01.2022, 10:49
Kemer’de anaokulu ve sanat okulu inşaatları hızla ilerliyor

Kemer Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden anaokulu inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Eğitim ve Sanat Merkezi’nin ise 3 Nisan’da açılması planlanıyor.

Kemer Belediyesi’nin yer tahsisi ile turizmci Orduvar Akman ve eşi eğitimci Ülker Akman’ın katkıları ile yapımı devam eden anaokulunda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden anaokulu inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. 2 bin 96 metrekarelik arsa alanına yapılan anaokulu, 100 öğrenci kapasiteli olacak ve anaokulunun içerisinde oyun alanları, yemekhane, mutfak, revir, idari ofisler, tuvaletler ve çok amaçlı salonlar yer alacak.

Eğitim ve Sanat Merkezi 3 Nisan’da açılıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yaptırılan eğitim ve sanat merkezindeki çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Kemer Belediyesi tarafından tahsis edilen Kemer Yeni Mahallede bin 11 metrekarelik alana yapılan merkezin ATSO’nun kuruluşunun 140. yılı olan 3 Nisan’da açılması planlanıyor. Merkezin içerisinde müzik, tiyatro, halk oyunları ve meslek edindirme gibi kurslar olacak.

“Eğitim varsa, gelecek var”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Orduvar Akman - Ülker Akman Ana Okulunda çalışmaların son hızıyla sürdüğünü söyledi. Çalışmalar kapsamında seramiklerin kaplandığını ve pencerelerin takıldığını belirten Başkan Topaloğlu, “Çalışmalar son hızıyla sürüyor. Gelecek seneki eğitim ve öğretim yılına bu okulumuz açılacak. Bu zamana kadar çevre düzenlemeleri de yapılmış olacak. Okulumuzu yaptıran Orduvar - Ülker Akman çiftimize teşekkür ediyorum. Eğitim varsa gelecek var” dedi.

“ATSO’nun kuruluşunun 140. yıl dönümünde açılışı yapılacak”

Başkan Topaloğlu, ATSO’nun yaptırdığı ve daha sonra Kemer Belediyesine devredeceği Eğitim ve Sanat Merkezinde de çalışmaların da aralıksız devam ettiğine değinerek, şöyle konuştu: “Buradaki çalışmalar da çok hızlı ilerliyor. ATSO’nun kuruluşunun 140. yıl dönümünde açılışı yapılacak. Artık Kemer’deki vatandaşlarımız bir araya gelebileceği meslek edindirme kursları, yabancı dil öğrenebileceği, müzik, dans ve tiyatro gibi kursları alabileceği bir bina olacak. ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kemerimize hayırlı olsun.”

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