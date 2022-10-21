Kemer’de, amatör tiyatrocular zirveye çıktı

2. Uluslararası Rusça Konuşanlar Amatör Tiyatro Festivali için Kemer’e gelen amatör tiyatrocular, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde Kemer manzarasının tadını çıkardı.

Kemer Belediyesi ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (KETOB) destekleriyle Bağımsız Devletler Topluluğu Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve dün akşam başlayan 2. Uluslararası Rusça Konuşanlar Amatör Tiyatro Festivali bünyesinde Kemer’e gelen amatör tiyatrocular, zirvede Antalya ve Kemer manzarasının tadını çıkardı.

İsveç, Danimarka, Almanya ve Gürcistan’dan gelen amatör tiyatrocular, Kemer Belediyesi’nin misafiri olarak 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde hem eğlendi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

"Destekçileriyiz"

Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, amatör tiyatrocuları ilçede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, " Belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sanatsal projelere de destek oluyoruz. Festival çerçevesinde ilçemize gelen misafirlerimizi ulusal ve uluslararası birçok organizasyona da ev sahipliği yapan teleferik de ağırladık. Güzel vakit geçirmelerini sağladık ” diye konuştu.