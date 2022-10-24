Kemer’de alt yapı kışa hazırlanıyor

Antalya Kemer Belediye Başkanvekili Recep Yılmaz ile Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, ilçe genelinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkiindeki dere ıslah çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanvekili Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Gül, belediye personeliyle de sohbet ederek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı

Başkanvekili Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Gül, daha sonra Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkiine geçerek, bölgedeki alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kış aylarında su baskınlarının yaşandığı Hayıtlıgöl mevkiinde büyük yatırım yapan Kemer Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için hummalı şekilde çalışıyor. Çamyuva Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde de çalışmalarda sona gelindiği öğrenildi.

Pazar yerinde de incelemelerde bulunan Başkanvekili Recep Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

"Kemer’e değer katmaya devam edeceğiz"

Başkanvekili Yılmaz, incelemelerden sonra yaptığı açıklamasında, Kemer Belediyesi olarak ilçe genelinde hummalı şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Alt ve üst yapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine kazandıracaklarını belirten Yılmaz, "Tekirova ve Çamyuva mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı yerinde gördük. Çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. İki mahallemizde de çalışmalarımız hızla ilerliyor ve kısa sürede tamamlayacağız. Kemer’e değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Alt ve üst yapı çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Başkan Yardımcısı Gül ilçe genelindeki çalışmaların son süratle devam ettiğini belirterek çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak halka en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.