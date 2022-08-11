Kemer’de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Ahmet Çavuş Caddesi üzerinde 2. etap kaldırım çalışmalarına başladı.

Kuzdere Mahallesindeki kaldırım çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Göynük Mahallesi 3008 sokaktaki yağmur suyu drenaj hattı ve kaldırım çalışmalarını ve Yellibucak Caddesindeki 30 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, Ovacık Mahallesi Soğucaksu mevkisinde Soğucaksu Camisinin meydanına 400 metrekare kilitli taş döşerken, Çamyuva Mahallesi 5022 sokakta da kilitli taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Hayıtlıgöl Caddesi’ne büyük yatırım

Ekipler kış aylarında su baskınlarının yaşandığı Çamyuva Mahallesindeki, Hayıtlıgöl Caddesinde alt ve üstyapı çalışmalarına başladı. Cadde üzerinde 480 metre U kanal, 45 metre kapalı menfez, su toplama havuzu çalışmalarını sürdürülüyor. Özel mülkiyetlerde bulunan derede de ıslah çalışması yapan belediye ekipleri, yağmur suyunu daha geniş bir kesitte U kanal ve kapalı menfezle drenajını hedefliyor.

"Hummalı çalışma devam ediyor"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Kemerin tüm mahallelerinde hummalı olarak çalıştıklarına değinen Belediye Başkanı Topaloğlu, “İlçemiz genelinde kaldırım, yol, yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bazı bölgelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Çamyuva mahallemizdeki Hayıtlıgöl Caddesi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Her kış yaşanan su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.