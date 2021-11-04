Kemer’de AHENK Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Kemer Belediyesi Kültür Salonunda yapılan toplantıya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar, Kemer’deki okul müdürleri, okul aile birliği başkanları katıldı.

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek olan AHENK Projesi ile eğitimde başarının kalıcı hale getirilmesi, çocukların ve gençlerin çağın şartlarına uygun milli, manevi, evrensel değerle, topluma yararlı birey olarak yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

“Eksiklerimizi gidereceğiz”

Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Gemici, eğitim faaliyetlerini varlık - yokluk meselesi olduğunu söyledi. Kaymakam Gemici, eğitimin yükü sadece milli eğitime, öğretmenlere ve öğrencilere bırakılacak bir faaliyet olmadığına dikkat çekerek, devletin ve milletle tüm kurumların eğitime omuz vermesi gerektiğini ifade etti. AHENK projesinin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğuna değinen Gemici, “Çocuklarımızın daha iyi yetiştirilmesi için görmediğimiz ve atladığımız bir husus varsa onları bu süreçte tespit edip eksiklerimizi gidereceğiz. Ben zaten tüm milli eğitime, öğretmenlerimize güveniyorum. Ben tüm öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Proje şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Öğrencilerin bir kısmı C plakalı araçlarla taşınıyor”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir ise Kemer’deki okullar, öğretmenler ve öğrenciler hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler hakkında bilgiler veren Tekdemir, “Milli eğitim olarak ihale yapıyoruz ve öğrencilerimizin bir kısmını C plakalı araçlarla taşıyoruz. Geri kalan öğrencilerin ücretsiz taşınmasını ise Kemer Belediyesi yapıyor” dedi.

Toplantı sonrası Kaymakam ve toplantıya katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.