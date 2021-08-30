Kemer’de 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kemer ilçesinde de törenlerle kutlandı.

Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Ferhan Fidan, Ramazan Kal, Semih Özdemir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, Kaymakam Gemici ve Belediye Başkanı Topaloğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla sona eren tören sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine dikkat çekti.

Topaloğlu, Türkiye’de şu anda rahat yaşamanın bedelini zamanında Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve ataların ödediğine vurgu yaparak, “Geçmişten ders alarak geleceğe bakmamız lazım. Yaşamanın bir bedeli olduğunu ve bu bedeli atalarımızın ödediğini unutmamamız lazım. Ne mutlu Türk’üm diyene!” diye konuştu.