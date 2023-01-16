Kemer’de 3 mahalleye ‘mobil atık getirme merkezi’ yerleştirildi

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde Merkez, Arslanbucak ve Göynük mahallelerinde belirli yerlere çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma çalışmaları çerçevesinde ‘mobil atık getirme merkezi’ yerleştirdi.

Mobil atık merkezilerinde kağıt ve karton, plastik, metal ve cam atıklar ile küçük elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar ve pil atıklarının amacına uygun bir şekilde toplanması amaçlanıyor. Başlangıçta nüfusun yoğun olduğu 3 noktaya yerleştirilen ‘mobil atık getirme merkezleri’, her 8 - 12 bin kişiye 1 adet olacak şekilde planlanarak hayata geçiriliyor ve yoğunluk sıralamasına göre 4 farklı noktaya daha yerleştirilmesi planlanıyor.

7 tür atık toplanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar ile belirlenen özelliklere göre yedi ayrı kategoride (kağıt, cam, metal, plastik atıklar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık piller zorunlu olmak üzere) toplama yapmak üzere farklı bölmelerden/haznelerden oluşan mobil atık getirme merkezlerine vatandaşlar evlerinde ayrı biriktirdiği kağıt karton, cam, metal ve plastik atıklar gibi ambalaj atıklarını, bitkisel atık yağlarını, atık pillerini ve atık elektrikli ve elektronik atıklarını atabilecek.

"İlerleyen zamanlara bu sayı artacaktır"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 7 ayrı atık türünü geri dönüşüme kazandırabilmek için ilçe genelinde üç noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirdiklerini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak çevreye ve doğaya her zaman duyarlı bir belediye olduklarının altını çizen Topaloğlu, “Daha önce geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla birçok sosyal farkındalık projelerine imza attık. Gerek doğayı korumak ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, gerekse ekonomiye ve üretime katkı sağlamak anlamında geri dönüşümün ilçemize ve ülkemize sağlayacağı pozitif etkinin farkındayız ve çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Şimdilik üç mahallemizde belirli yerlere ‘mobil atık getirme merkezi’ koyduk. İlerleyen zamanlara bu sayı artacaktır. Kemer’de yaşayan vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını diliyorum” dedi.