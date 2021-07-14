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Kemer’de 3 boyutlu yaya geçitleri

Antalya’nın Kemer ilçesinde ‘Yayalar Kırmızı çizgimizdir’ projesi kapsamında trafikte, yayalara farkındalık çekmek amacı ile 3 boyutlu ‘yaya geçitleri’ yapıldı. Yaya yolları, 3 boyutlu olmasından dolayı araç kullanıcıları ve yayaların dikkatini çekti.

ANTALYA 14.07.2021, 17:16
Kemer’de 3 boyutlu yaya geçitleri
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Antalya’nın Kemer ilçesinde ‘Yayalar Kırmızı çizgimizdir’ projesi kapsamında trafikte, yayalara farkındalık çekmek amacı ile 3 boyutlu ‘yaya geçitleri’ yapıldı. Yaya yolları, 3 boyutlu olmasından dolayı araç kullanıcıları ve yayaların dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Eylem planı dahilinde kurumlarla ortak faaliyetler kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesince ‘Yayalar Kırmızı çizgimizdir’ projesi kapsamında trafikte yayalara farkındalık oluşturmak amaçlı Kemer ilçesine bağlı Göynük mahallesi Turizm merkezinde 3 Boyutlu ( 3-D ) yaya yolları yapıldı.
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