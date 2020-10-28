Kemer’de 240 Kınalı Keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü görevlileri Kemer ilçesinde mahalle muhtarlarıyla birlikte toplam 240 adet Kınalı Kekliği doğaya saldı. Yetkililer, avlanması yasak olan kınalı keklikleri avlayanlar hakkında keklik başına 5 bin 176 TL’ye kadar para cezası uygulandığını hatırlattı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatının zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında yetiştirilen binlerce Kınalı Keklik yurdun değişik bölgelerinde doğaya salınıyor. Kınalı kekliklerin doğaya salınması için Kemer’e gelen 2 milli park ekibi ilçede bulunan 12 mahallenin muhtarlarıyla buluşarak kekliklerin doğaya salınacağı noktalara hareket etti. Burada kafesleri açılan keklikler doğal yaşam alanlarına uçarken, ortamı keklik sesleri kapladı. Bazı muhtarlar keklikleri kendi elleriyle doğaya salarken renkli görüntüler oluştu. Doğaya salınan keklikler kendilerine emanet edilen muhtarlar hayvanların durumunu sık sık kontrol edecek. Muhtarlar avcıları, kınalı kekliklerin vurulmaması gerektiği konusunda uyarılar yaptı.

Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal, kekliklerin uzun süre mahallelerinde yaşamasını arzu ettiklerini belirterek avcılara da seslendi. Erkal, “Her şeyimizi tüketmeyelim avcılara da buradan seslenmek istiyorum. Lütfen doğayı tüketmeyelim bizim de yaşamak için doğaya ihtiyacımız var. Lütfen bunları vurmayın artık” diye konuştu.

Aslanbucak Mahalle Muhtarı İsmail Uğur da doğaya bırakılan canlıların korunması gerektiğini belirterek, “Doğaya saldığımız hayvanları, kuşları her türlü canlı varlıkları, canlı olarak doğada görmek hepimiz için çok güzel bir şey, toprağımızı işleyecek ağaçlarımızı işleyecek birbirlerine faydası olacak bizlere faydası olacak. Lütfen kimse vurmasın” dedi.

Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir de, “Milli Parklar Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğümüzün bu yapmış olduğu uygulamadan çok memnunuz 20 tane kekliğimizi doğaya saldık ve takipçisi olacağız. Şu anda seslerini duyabilirsiniz ne kadar güzel ötüyorlar. Umarım burada çoğalırlar ve seslerini artık mahallemizden de duyabiliriz” dedi ve dağda silah sesi veya avcı gören olursa Jandarmaya veya muhtarlıklara haber verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Antalya’da şu anda keklik avlamanın yasak olduğunu hatırlatan Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da, “Emanetleri aldık doğaya bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan da eğer bu keklikleri görürlerse korumalarını talep ediyoruz” dedi.

Kemer’deki diğer mahalle muhtarları da dağlarda yaban hayatının gelişmesi yönündeki dileklerini paylaştı.