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Kemer’de 14 ülkeden 526 amatör bisikletçi yarıştı

Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya, 14 ülkeden 62’si kadın 531 sporcunun katılımıyla 98 kilometre uzun parkur, 48 kilometre kısa parkur olarak gerçekleşti. Kemer Belediyesi önünden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun damalı bayrağı sallamasıyla başlayan yarışa, 14 ülkeden 526 amatör bisikletçi katıldı.

ANTALYA 08.05.2022, 16:50
Kemer’de 14 ülkeden 526 amatör bisikletçi yarıştı

Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya, 14 ülkeden 62’si kadın 531 sporcunun katılımıyla 98 kilometre uzun parkur, 48 kilometre kısa parkur olarak gerçekleşti. Kemer Belediyesi önünden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun damalı bayrağı sallamasıyla başlayan yarışa, 14 ülkeden 526 amatör bisikletçi katıldı.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle yapılan amatör yol bisikleti yarışının uzun ve kısa etap start anını çok sayıda yerli ve yabancı misafir de cep telefonu ile görüntüledi.Sporcular, iki parkurda kısaya mücadele ederek dereceye girmeye çalıştı. İlk parkurda 98 kilometre için yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe ulaşan zorlu bir parkurda pedal çeviren bisikletçiler, ikinci parkurda ise 49 kilometre parkuru geçti. Daha önce Antalya merkezde yapılan ve dördüncüsünün Kemer’de yapıldığı yarışın, Türkiye ve Antalya’da bisiklet kültürünün güçlenmesine ve daha fazla kişinin bisiklete ilgi duymasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Sporcular, Antalya ve Kemer’in doğal ve tarihi güzelliklerini de görme imkanı elde etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, anneler günü dolayısıyla tüm annelerin gününü kutladığını söyledi. Yol bisikleti yarışının dördüncüsünü Kemer’de yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, organizasyona 14 ülkeden 526 sporcunun katıldığını aktardı.

Topaloğlu: “Kemer spor destinasyonu oluyor”

Başkan Topaloğlu, Kemer’de havanın çok güzel olduğunu ifade ederek, “Yarış oldukça keyifli ve güzel geçti. Herhangi bir kaza yaşanmadan yarışı tamamladık. İki hafta önce Sky To Sea Enduro Dağ Bisiklet Yarışı yaptık. Gelecek hafta Run To Sky Yarışları olacak. Daha sonra Aqua Master yüzme yarışları olacak. Kemer artık spor destinasyonu oluyor. Misafirlerimiz Kemer’e sadece tatil için değil de spor etkinlikleri için de gelecek. Kemer Belediyesi olarak her türlü spor organizasyonuna elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Yarışta emeği geçenlere teşekkür ediyor tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

Müftüoğlu: “Sadece Kemer değil, yurdun dört bir tarafına taşımak lazım”

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gran Fondo organizasyonlarını yorumladı. Müftüoğlu Kemer’deki yarışla ilgili değerlendirme yaparken, "Sadece Kemer değil, bu tip organizasyonları yurdun dört bir tarafına taşımamız lazım. Kemer’den sonra Bodrum ve Marmaris’i de eklersek sadece bu ay içinde 3 büyük Gran Fondo yarışını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bisiklet ailesi olarak bizleri son derece mutlu etmektedir" dedi.

"Var gücümüzle destek oluyoruz "

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı: “Organizasyon kalitesi ile 2.1 kategorisinde Türkiye’nin ve dünyanın en iyi yarışlarından birisi olan ve markalaşan Tour of Antalya bünyesinde düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya’nın, bu yıl format değiştirerek Kemer gibi bir turizm cennetinde yapılması hem ülkemizin bisiklet turizminin gelişimi hem de bisiklet ailesinin buluşması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak ülkemizin en önemli turistik noktalarından biri olan Antalya Kemer’de gerçekleştirilen bu yarışa tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Tüm katılımcılara şimdiden başarılı bir yarış diliyoruz” dedi

“Kemer’de olmaktan mutluyum”

Yarışta paralimpik kategoride yarışan Barış Asa ise yaklaşık 7 senedir bisiklet sporu ile uğraştığını söyledi. Dört sene önce geçirdiği kaza sonrası paralimpik sporcu olarak bisiklet sürmeye devam ettiğini anlatan Asa, “Paralimpik olmanın bazı zorlukları var ama yarış çok keyifliydi. Kemer etabından çok keyif aldım. Kas eksiğimiz olduğu için zorlanıyoruz ama bisiklet tutkumuz bunun önüne geçiyor. Kemer’de olmaktan dolayı mutluyum” diye konuştu.

Yarış sonrası dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreni ile ödüllerini aldı.

Yarışın startına, Belediye Başkanı Topaloğlu’nun yanı sıra Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Kültür Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğluve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

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