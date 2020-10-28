Kemer Türk bayraklarıyla süslendi

Kemer Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla ilçeyi Türk Bayraklarıyla süsledi.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İller Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donattı. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen Kemer’de bayram coşkusu ve heyecanı yaşanıyor.