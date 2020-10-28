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Kemer Türk bayraklarıyla süslendi
KEMER BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 97. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İLÇEYİ TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLEDİ.
ANTALYA 28.10.2020, 11:24
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Kemer Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla ilçeyi Türk Bayraklarıyla süsledi.
Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İller Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donattı. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen Kemer’de bayram coşkusu ve heyecanı yaşanıyor.
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