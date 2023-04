Kemer spor organizasyonlarına hazır

Türkiye’nin önemli turizm noktaları arasında yer alan Kemer, her yıl ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası spor organizasyonları için hazırlıklarını tamamladı.

Bisiklet sporu destinasyonları arasında yer alan Kemer’de 30 Nisan’da Gran Fondo Yarışları, 5-6 Mayıs tarihlerinde Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları, 5-7 Mayıs tarihlerinde Aquamasters Yüzme Yarışları, 18-22 Ekim’de ise Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları yapılacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer’in geçen sene olduğu gibi bu yılda da spor organizasyonları ile adından söz ettireceğini söyledi.

Geçen sene Sky To Sea Bisiklet Yarışlarının yapıldığını ancak bu yıl yaşanan depremler ve Tahtalı Dağı’nın zirvesinde karın az olması nedeniyle yarışları iptal ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Garn Fondo Bisiklet Yarışı, Aquamasters Yüzme Yarışları, Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky Yarışları ve Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları var. Bu yıl da Kemer’de spor organizasyonlarına ağırlık veriyoruz” dedi.

Başkan Topaloğlu, Moskova’da yapılan turizm fuarında Kemer’in bisiklet turizminde pilot bölge olarak belirlendiğine işaret ederek, “Kemer bisiklet turizminde pilot bölge seçildi ancak araya pandemi girdiği için bekletildi. Bisiklet turizmi çok önemli. Çünkü her gelen misafir en az 20 gün Kemer’de kalıyor. Bu bizim için büyük avantaj. Kemer Belediyesi olarak tüm spor organizasyonlarına büyük destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Topaloğlu, Göynük Mahallesi’ndeki 19 dönüm araziye tenis kortlarının yapıldığını ve tenis kortlarının kış turizmi için önemli bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.