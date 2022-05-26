Kemer Otopark ve Pazar Yeri turizm sezonuna hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kemer ilçesinde yapımına devam ettiği Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projesi’nin yüzde 85’i tamamlandı. Proje turizm sezonuna yetiştirilerek, vatandaşın hizmetine açılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in temelini attığı Kemer Otopark ve Pazar Yeri Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Kemer’in önemli bir ihtiyacına cevap verecek ve 160 pazar yeri alacak şekilde planlanan projenin büyük bölümü tamamlandı.

“Yüzde 85 tamamlandı”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde yapının kolon kiriş ve prefabrik aşık imalatları tamamlanarak, 3 bin metrekarelik alanın üstü kapatıldı. Çelik sundurmaların kaplama çalışması ise sürüyor. Yüzde 85’i tamamlanan otopark ve pazar yeri içerisinde idari bina, zabıta karakolu, mescit ve tuvaletler de yer alacak. Ekiplerin idari bina bölümünde çalışması sürerken, asfalt hazırlığı için de çalışmaların başladığı belirtildi.

“Büyükşehir’in ağaç hassasiyeti”

Doğa ve çevre duyarlılığına önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, proje alanında yer alan 3 tane kızılçam ağacına zarar vermemek için proje planını revize etti. Ağaçların kesilmesi yerine yeni proje hazırlandı. Çam ağaçlarına dokunulmadan yenilenen projeyle kızılçam ağaçları binanın içerisinden geçirildi.

“117 araçlık otopark”

Hem kapalı pazar yeri hem de otopark olarak kullanılacak alan, pazar olmadığı zamanlarda 117 araç park edebilecek şekilde düzenlendi. Alanda ayrıca bisiklet ve motosiklet park alanları bulunacak.