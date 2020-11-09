’Kemer İçin Bir Fikrim Var’ yarışması sonuçlandı

Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen ‘Kemer için bir fikrim var’ adlı yarışmanın sonuçları belli oldu. Toplam 17 jüri üyesinin değerlendirmesiyle dereceye girenlerin belirlendiği yarışmaya 131 fikir katıldı. Yarışmada, Adnan Öney’in Kemer Anadolu Kültürü Müzesi fikri birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, ikincilik ödülünü ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemer’e katkı sağlamak adına yapılan yarışma tamamlandı. Yarışmada çok güzel fikirler ortaya çıktı. Kemer’e katkı sağlamak için çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Kemer’i her alanda daha iyi tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dereceye girenleri tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Dereceye giren, girmeyen fikrini Kemer için paylaşan tüm katılımcıların fikirlerini ayırmaksızın kitap olarak hazırladıklarını söyleyen KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez , bu kitapların çoğaltarak kaymakamlık, belediye başkanlığı, siyasi parti temsilcileri, diğer STK’lar ve basın kurumlarına dağıtılacağını söyledi. Sönmez şöyle devam etti: " Dağıtacağız ki fikirler Kemer kamuoyuna mal olsun, akabinde hayat bulsun.Yarışma sonuçları ile ilgili olarak bir etkinlik düzenleyerek yerel basınımızın da takip ettiği geniş katılımlı bir tören düzenlemek istedik. Ancak pandemi hala devam etmektedir. Ve de kış aylarında dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu nedenle etkinlik düzenleyemedik. KEMİAD olarak bizlerde ödül alacaklar ile ödül vereceklerin bir arada olduğu bir fotoğraf karesi ile ödülleri sahiplerine takdim etmek zorunda kaldık.”

Yarışmada, ilk 20’ye giren fikirler yeniden değerlendirilerek ilk 5’e girenler belirlendi. Yarışmada, Adnan Öney’in Kemer Anadolu Kültürü Müzesi fikri birinci oldu. Bülent Çimenli’nin Kemer’de 5 bin kişilik kongre ve fuar merkezi fikri ikinci olurken, Bülent Çimenli’nin Ulupınar’ın yeniden projelendirilmesi fikri üçüncülüğü elde etti.

Yine Bülent Çimenli’nin kapalı hal ve pazar yeri binası yatırımı dördüncü olurken, Ali Demirezen’in yüzde 100 Kemer isimli fikri ise beşinci oldu.

Akın Karagöz ise Life Kemer Mobile Guide Apps fikri ile özel ödülün sahibi oldu.