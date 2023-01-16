Kemer Cumayeri mevkisinin imar sorunu çözülüyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisindeki imar planı ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Uzun yıllardır çözülemeyen imar planın sona yaklaştığının müjdesini veren Başkan Topaloğlu, 186 dönüm içindeki 121 kişinin muvafakatname vererek tapularına kavuşabileceklerini söyledi.

Kemer Belediyesi Tekirova Hizmet Binası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Gülsüm Bal, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yılmaz, Kemer Belediyesi Tekirova Sorumlusu Adem Barış, Tekirova Mahalle Muhtarı Mustafa Barış eşlik etti.

Toplantıda, Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Bal, Cumayeri mevkisindeki imar planı ile ilgili vatandaşlara bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Bal, vatandaşların merak ettiği sorulara da teknik bilgiler dahilinde cevap verdi.

İmar planı ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Topaloğlu, bir bölgede imar planı yapılmadan hiçbir hizmet yapılamadığına işaret ederek, yeşil alan, okul, sağlık ocağı gibi hizmetlerin olması için imar sorunlarının çözüme kavuşması gerektiğini söyledi.

“Önümüzdeki günlerde de burada bir tapu dağıtım töreni yapacağız”

Başkan Topaloğlu, Tekirova merkezde imar sorununu çözüme kavuşturduklarını hatırlatarak, “Tekirova’nın içinde yeri olanlar tapularını E-Devlet’te görebiliyor. Önümüzdeki günlerde de burada bir tapu dağıtım töreni yapacağız. Karayolunun ikiye böldüğü Cumayeri mevkisinde de belediye personelimiz 4 aydır çalışıyor. Hisse taksiminin olması için herkesten tek tek imza alınması gerekiyor. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Vatandaşlar muvafakatnamelerini verecek ve en kısa sürede Cumayeri mevkisinin imar planını bitireceğiz. Tekirova halkımıza hayırlı olsun” dedi.

“İmar olmadan hiçbir şey olmuyor”

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, emeği geçen başta Belediye Başkanı Necati Topaloğlu olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini belirterek, Tekirova halkına hayırlı olması temennilerinde bulundu. Kemer Belediye Meclis Üyesi Recep Yılmaz da Cumayeri mevkisinin yıllardır çözülemeyen imar sorununun çözüme kavuşacağı için mutlu olduklarına değinerek, “İmar bana göre insanın sigortası. İmar olmadan hiçbir şey olmuyor. Yoğun çalışmalar sonucunda Tekirova Mahallesi’nin imarını bitirdik. Cumayeri mevkisinde de 186 dönümde 121 kişinin hissesi var. Burası hisseli olmasın diye çalışma yaptık. Vatandaşlar muvafakatname vererek hissesiz şekilde tapularını alacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kemer Belediyesi Tekirova Mahalle Sorumlusu Adem Barış ise Tekirova Mahallesi’nin imar konusunda en geride kalan yerlerden biri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“2012’de başlayıp 2019’da kesinleşen 1/1000’liklerden tek bağımsız nokta gibi birkaç tane sıkıntımız vardı. Bunları Başkanımız Necati Topaloğlu bakan beyle konuşarak halletti. Biz de uzun süre çalışarak Tekirova’nın içinde 18 uygulamasını halkın isteğiyle beraber sorunsuz şekilde çözdük. Şimdi de Cumayeri mevkisinde sorunu çözüyoruz. Temiz bir şekilde halkımızın kullanımına sunacağız. Başkanım Necati Topaloğlu ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Tekirova Mahalle Muhtar Mustafa Barış, “Cumayeri mevkisinde 121 kişinin hissedar olduğu 186 dönümlük tek tapu var. İlk önce normal mevzuatta muhtarın ‘taksimler normal yapılmıştır’ diye imzası yeterli deniyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bunu kabul etmemiş. Buradaki 121 kişinin muvafakatname verirse hissedar olmayacağı söyleniyor. Sağ olsun belediyemiz geldi ve ilgilendi. Vatandaşlarımızın da ikna olduğuna inanıyorum. Çünkü 121 kişi bir parsele hissedar olursa tapuda alıp satmak ve devretmek imkansız hale gelir. 121 kişiyi toplayıp tapuya gitme şansın sıfır. Ancak bu şekilde muvafakatname vererek bu işi çözeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Arif Sinli, Tekirova için hayırlı bir iş yapıldığını belirterek, Başkan Topaloğlu’nun vatandaşlara yardımcı olduğu sürece kendilerinin de ona yardımcı olacağını kaydetti. Ramiz Kalpazan ise, yaklaşık 20 yıldır Cumayeri mevkisinin imar sorunlarının çözülmesini beklediklerine işaret ederek, çalışmalarından dolayı Başkan Topaloğlu ve ekibine teşekkür ettiğini dile getirdi.