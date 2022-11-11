Kemer Belediyesi’nden tanıtım atağı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market Fuarı sonrası, “Yurt içinde ve yurt dışında Kemer’imizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Londra’da bu yıl 42’ncisi düzenlenen dünyanın en büyük fuarlarından World Travel Market Fuarı dönüşü açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak yaklaşık 14 yıldır Londra’daki fuara katılmadıklarını hatırlattı. Başkan Topaloğlu, uzun bir aradan sonra katıldıkları fuarda izlenimlerini ve tanıtım çalışmalarını anlatarak, fuarda Türkiye’ye büyük bir ilgi olduğunu söyledi. İngilizlerin Türkiye’ye karşı büyük bir ilgisi olduğunu yineleyen Topaloğlu, “Londra’nın sokaklarındaki billboardlarında Jet2 Tur’un Türkiye reklamları vardı. Ülkemize olan ilgiden dolayı mutluluk duyuyoruz. İngiliz turistler Dalaman Havalimanı’na inerek dağılıyordu. Bu yıl Antalya’ya inen İngiliz turist sayısı, Dalaman’a inen İngiliz turist sayısını geçti. Bu bizim için çok önemli. Şu anda rezervasyonların çok fazla olduğu söyleniyor. Hatta 2024 yılının rezervasyonlarının bile gelmeye başladığını aktardılar” dedi.

Başkan Topaloğlu, fuarda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Marmaris Belediyesi başkanlarının da olduğuna dikkat çekerek, herkesin kendi ilini ve ilçesini tanıtmaya çalıştığını, kendilerinin de Kemer’i en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi.

“Jet2 Tur ile ortak çalışma yapacağız”

Fuarda Jet2 Tur’un kendilerinden randevu talep ettiğini ve yüz yüze bir görüşme yaptıklarına dikkat çeken Topaloğlu, “Jet2 Tur yetkilileriyle ortak bir çalışma yapacağız. Onlar tüm sosyal medyalarında Kemer’i tanıtacaklar. Antalya’ya daha fazla satış yapmak istediklerini söylediler. Hatta 15 Mart’tan itibaren satış yapmayı planladıklarını belirttiler. Bu bizim için çok iyi olur. Yüksek sezonda biz zaten doluyuz. Bizim için mart, ekim ve kasım ayları çok önemli. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Easy Tur acentesi ile de görüşmelerimiz oldu. Onlar da Kemer’e İngiliz misafiri daha fazla getireceklerini ifade ettiler” dedi.

“Kemer eski günlerine dönecek”

İngiltere fuarından sonra katılacakları fuarlarla ilgili de açıklama yapan Topaloğlu, şunları kaydetti:

“İngiltere fuarından sonra Polonya, Hollanda, Çekya, Rusya fuarlarına da katılacağız. Ayrıca tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği Almanya’daki Stuttgart, Nürnberg, Schwabach ve Berlin fuarlarına katılacağız. Buradaki Kemer stantlarının parasını da biz veriyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul Emitt ve İzmir fuarlarına katılacağız. Yurt içinde ve yurt dışında Kemer’imizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Kemer eski günlerine dönecek. Fuarlarda birebir görüşmelerimiz olacak ve Kemer’i tanıtmaya devam edeceğiz.”