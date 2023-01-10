Kemer Belediyesi’nden sporculara ulaşım desteği

Kemer Belediyesi 13-15 Ocak tarihleri arasında Karaman’da yapılacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Badminton Grup müsabakalarına katılacak olan sporculara ulaşım desteği sağladı.

Karaman’da yapılacak olan müsabakaların eleme usulüne göre oynanacağı ve gruptan çıkmaya hak kazanan takımların yarı final oynayacak. Antalya’yı temsilen Kemer Anadolu Lisesi öğrencilerinin temsil edeceği müsabakalara 12 erkek, 12 kız takımının katılacak. Badminton Antrenörü Ahu Balak ve sporcular müsabakalar öncesinde Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin’i ziyaret etti. Badminton Antrenörü Balak verdiği desteklerden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti ve Karaman’dan madalyalarla döneceklerine inandıklarını kaydetti.