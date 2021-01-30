Kemer Belediyesinden sokak hayvanlarına operasyon

Kemer Belediyesi veteriner hekimliği, Ulupınar mahallesi ve Çıralı bölgesindeki sokak hayvanlarına kısırlaştırma operasyonu yaptı.

Kemer Belediyesi, Türkiye’nin en güzel sahilleri arasında gösterilen ve caretta carettaların yuvalama alanı olarak bilinen Çıralı’da sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekim Fevzi Uzun ve belediye ekipleri, Çıralı’da 5 köpek ve 35 kediye kısırlaştırma operasyonu yaptı.

Sokak hayvanlarına her an sahip çıkmaya devam eden Kemer Belediyesi, Ulupınar mahalle muhtarı Habip Altınkaya ve hayvanseverlerle caretta carettaların korunması yönünde fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan, bu sene yavrulama döneminde caretta carettaları korumak ve tedavilerini yapmak üzere ’deniz kaplumbağası ilk müdahale merkezi’ konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.