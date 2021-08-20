Kemer Belediyesi’nden park çalışmaları

Kemer Belediyesi, turizmin merkezleri arasında yer alan Kemer’e yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Belediye Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kiriş Mahallesinde otellerin yan tarafındaki alanda park çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışmalar sonrası güzel bir park görünümüne kavuşan alan birçok yerli ve yabancı misafirin de uğrak yeri oldu. İlçeye gelen yerli ve yabancı misafirler ile vatandaşların denize daha kolay ulaşmasının da önü açıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, bin metrekare kaldırım, 2 bin 700 metrekare yol, 120 metre yağmur suyu hattı döşenerek, aydınlatma direkleri dikildi. Toplam 6 bin 900 metrekarelik alan üzerinde yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Yeniden düzenlenen alanda 42 araçlık bir otopark yapıldı.

Ruhsatı alınarak sondaj kuyusunun da açıldığı alana otomatik sulama sistemi kurularak çimlerin daha pratik sulanması sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, belediye olarak halka en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

İlçeye yeni parklar kazandırarak Kemer’in çehresini değiştirdiklerinin altını çizen Başkan Vekili Acar, “Başkanımız Necati Topaloğlu öncülüğünde halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Söz konusu alanda yapılan çalışmalarla beraber halkımızın ve ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin denize ulaşımını da kolaylaştırdık. Buradaki alanı daha yeşil bir alan haline getirdik ve insanların araçlarını güvenle park edebileceği bir otopark yaptık. Hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz.” diye konuştu.