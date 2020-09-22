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Kemer Belediyesi’nden okulları yenileme çalışması

KEMER BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ OKULLARIN İHTİYACI OLAN BOYA VE TAMİRATLARINI YAPARAK, ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMENLERİN, OKUL YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLARININ HİZMETİNE SUNUYOR.

ANTALYA 22.09.2020, 15:43
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Kemer Belediyesi’nden okulları yenileme çalışması

Kemer Belediyesi, ilçedeki okulların ihtiyacı olan boya ve tamiratlarını yaparak, öğrencilerin, öğretmenlerin, okul yönetimi ve çalışanlarının hizmetine sunuyor.

Kemer Belediyesi’nin, ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganıyla okullara verdiği destek devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki okulların boya, badana, tamir ve tamirat işlemleri sürdürülüyor. Belediye ekipleri, Çamyuva Silkar İlkokulu, Çamyuva Rukiye Koç Ortaokulu, Hakkı Saygan Hafize Saygan Ortaokulu, Göynük Fen Lisesi yurt binası, Merkez İlkokulu, Kuzdere Mehmet Saygın İlkokulu ve Ortaokulu, Göynük Ünal Aysal Anadolu Lisesi ve diğer okulların ihtiyacı olan boya ve tamiratlarını yaparak, öğrencilerin ve okul yönetiminin hizmetine sunuyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ders yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızda baya, badana, tamir gibi işlerini belediye olarak biz üstleniyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin yanında olamaya devam edeceğiz” dedi.

Kuzdere Mehmet Saygın İlkokuluna iki adet yeni kantin de yaptıklarını hatırlatan Topaloğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

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