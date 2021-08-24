Kemer Belediyesinden öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti

Kemer Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören ana sınıfından sekizinci sınıfa kadar olan tüm öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yüz yüze eğitime geçilecek açıklamasının ardından Kemer’deki okullar çalışma içerisine girdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçedeki sekizinci sınıfa kadar eğitim alan tüm öğrencilere belediye olarak ücretsiz kırtasiye yardımı yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, zorlu geçen pandemi sürecinde velilere bir nebze de olsun yardımcı olmak için öğrencilerin kırtasiye malzemelerini karşıladıklarını belirtti. Geleceğin teminatı olarak gördükleri öğrencilerin eğitimine her alanda destek vermeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Daha önce yaptığımız kırtasiye yardımını geçen sene pandemi nedeniyle yapamamıştık. Hazırlığımızı yapmıştık ama okullar kapalıydı. Bu sene yüz yüze eğitime geçileceği için öğrencilerimize verdiğimiz sözü yine tutuyoruz” dedi.

"Velilerimiz çocuklarının kırtasiye malzemeleri ne olacak diye düşünmesin"

Kırtasiye malzemelerini hazırlamaya başladıklarına vurgu yapan Topaloğlu, “Kırtasiye malzemelerini okullarımıza dağıtmaya başladık. Velilerimiz çocuklarının kırtasiye malzemeleri ne olacak diye düşünmesin. Eğitime destek her alanda devam ediyor. Lise öğrencilerinin ücretsiz taşınması için de ihalesi yapıldı. Çocukların servis parasını Kemer Belediyesi daha önce olduğu gibi yine karşılayacak. Ayrıca Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde üniversite öğrencilerine ücretsiz kurs veriyoruz. Eğitim konusunda hiçbir masraftan kaçmıyoruz. İnşallah sağlıklı ve iyi bir eğitim yılı olur” diye konuştu.