Kemer Belediyesi’nden eğitime destek

Kemer Belediyesi ekipleri, ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganı kapsamında Çamyuva Silkar İlkokulu’nun iç ve dış cephe boya işlemlerini yaptı.

Belediye ekipleri, Çamyuva Mahallesi’ndeki Silkar İlkokulunun eskiyen tahrip olan iç ve dış cephe boyalarını yenileyerek, geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha iyi ortamlarda ders alabilmelerini sağladı.

Boya çalışmalarından sonra güzel bir görünüme kavuşan okulla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Eğitime olan desteğimiz azalmadan devam ediyor. Öğrencilerimize iyi bir gelecek hazırlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimin olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz. İlçemiz genelindeki tüm okulların boya, badana, tamirat, klima ve diğer eksiklerini belediye olarak biz karşılıyoruz. ‘Eğitim varsa gelecek var’ diyerek eğitime ve öğrencilerimize olan katkılarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.