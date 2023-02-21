Kemer Belediyesi’nden depremzedelere ücretsiz saç tıraşı hizmeti

Kemer Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Kemer’e gelen depremzede vatandaşların saç tıraşını ücretsiz olarak yapıyor.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli berber ve kuaförler tarafından yapılan ücretsiz saç tıraşı ve bakımıyla depremzedelere bir nebze de olsa destek olmak hedefleniyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Kemer Belediyesi ve Kemer halkı olarak depremzede vatandaşlara her konuda destek olduklarını ve olmaya devam ettiklerini söyledi.

Deprem sonrası Kemer’e gelen depremzede vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamayı sürdürdüklerine işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “İlçemizde şu anda 13 bin 80 depremzede vatandaşımız var. Kimisi otelde kimisi de akrabalarında ya da yakınlarında kalıyor. Kemer Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımıza kişisel bakımları çerçevesinde ücretsiz olarak saç tıraşı hizmeti vermeye başladık. Elimizden gelen tüm desteği vermeye ve acılarını paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.