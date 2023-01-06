Kemer Belediyesi’nden Çamyuva’ya kapalı pazar yeri

Kemer Belediyesi, “Her mahalleye bir pazar yeri” sloganı çerçevesinde Çamyuva’ya kapalı pazar yeri kazandırıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinden sonra Çamyuva mahallesine de kapalı pazar yerini kazandırmak için gün saydıklarını söyledi. Belediye Başkanı Topaloğlu, büyük ölçüde tamamlanan Çamyuva kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Topaloğlu burada yaptığı açıklamada, “Çamyuva Kapalı Pazar yerinde; beton işleri, çelik imalatlar, yağmur suyu imalatları, kompozit imalatları, destek ünitesine ait imalatlar, WC, lavabo ve elektrik imalatları tamamlandı. Kamera ve temiz su bağlantılarının ise iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çok Kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına açmış olacağız. Çamyuvamıza pazar yerimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi