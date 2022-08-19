Kemer Belediyesinden aşure ikramı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde vatandaşlara aşure ikram etti.

Daha önce Yeni Mahalle, Tekirova, Beldibi, Çamyuva ve Kuzdere mahallelerinde dağıtılan aşure, bu defa Göynük ve Arslanbucak mahallerinde kurulan pazar yerlerinde dağıtıldı. Aşure dağıtımında Belediye Başkanı Topaloğlu’na eşi Fikriye Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül ile Göynük Mahalle Muhtarı Ramazan Pelit, Arslanbucak Mahalle Muhtarı İsmail Uğur eşlik etti. Belediye Başkanı Topaloğlu ve beraberindekiler, pazar yerine gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Topaloğlu, daha sonra aşurenin başına geçerek vatandaşlara ve turistlere aşure ikram etti. Pazar esnafını da tek tek ziyaret eden Başkan Topaloğlu ile Başkan Yardımcısı Gül, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Muharrem ayı dolayısıyla Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve aşure ikramında bulunduklarını belirterek, tüm Kemerlilerin Muharrem ayını tebrik ettiğini kaydetti.