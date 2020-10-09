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Kemer Belediyesi YEDAM ile ortak proje yapacak

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM) ANTALYA ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI ABDULLAH AKGÜL, KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.

ANTALYA 09.10.2020, 11:34
Kemer Belediyesi YEDAM ile ortak proje yapacak

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Antalya Şube Başkan Yardımcısı Abdullah Akgül, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.

Tütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da tedavi olmak isteyenlere, kişiyi tedaviye yönlendirmek için gerekli yöntemleri öğrenmek isteyenlere hizmet veren YEDAM’ın Kemer’de de merkez kurması planlanıyor.

Ziyarette konuşan Akgül, ilçede kurulması planlanan merkezle ilgili olarak, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’ndan desteklerini beklediklerini söyledi.

Belediye ile ortak bir projeye imza atmak istediklerini anlatan Akgül, farkındalık yaratarak gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarabilmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Başkan Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “YEDAM ile ortak bir proje yapmayı düşünüyoruz. Geleceğimizin anahtarı olan gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. YEDAM, Kemer’de bir merkez açmayı planlıyor. Biz de bu işi belediye olarak sonuna kadar destekliyoruz. Gençlerin, uyuşturucu ve benzeri bağımlılığa sebep olacak kötü alışkanlıklara bulaşmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” diye konuştu.

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