Kemer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kemer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Topaloğlu, toplantı öncesi belediyede çalışan, işten çıkan, emekliye ayrılan ve işe alınan personel sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Toplantıda, Kemer Belediyesi Turizm Komisyonunda yer alan eski meclis üyesi Nurdan Aslı Bayar Ulukapı’nın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Turizm Komisyonu üyesi olarak yerine oy birliği ile meclis üyesi Recep Yılmaz seçildi.

Kemer Belediyesi ile A tipi muayene kuruluşu olan Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. arasında 31.12.2018 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, 2022 yılında yapılacak olan periyodik kontrollerde uygulanacak periyodik kontrol ücretinin yeniden belirlenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu kurucu temsilcisi Asım Yıldırım’ın istifası üzerine, yeniden kurucu temsilci görevlendirilmesi konusu, oy birliği ile kabul edilerek Yıldırım’ın yerine belediye özel kalem birimi personeli Ercan Mert atandı.

Toplantıda, Kemer Kuzdere Mahallesi 558 ada 1 ve 559 ada 1 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu ve Kemer Göynük Mahallesi I. Bölge Göynük Uygulama İmar Planı’nda 184 ada ve yakın çevresinin uygulama imar planı değişikliği konusu oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi. 28.01.2022 tarihli G- Marina Kemer Mavi Yeşil Ulus Tur. İşl. İnş. Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. firmasının talebinin görüşüldüğü toplantıda, G - Marina genel Müdürü Levent Tokaç, marinanın genişletilmesi ile ilgili bir sunum yaptı.

“Elimizden gelen desteği vereceğiz”

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer’de genişletilmesi planlanan marinanın ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kemer’de denizciliğin gençlere sevdirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Belediye olarak Kemer Belediye Spor Yat Yelken Kulübüne daha önce bot desteği sağladık. Amacımız çocuklarımıza denizi sevdirmek ve spor yapmalarını sağlamak. Bu bağlamda da 5 tane optimist tekne alarak kulübümüze teslim ettik. İnşallah marina konusu bir an önce gerçekleşir ve turizme katkısı olur. Belediye olarak biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Meclise verilen fuarlarla ilgili önerge ise Moskova ve Ukrayna’da yapılacak olan fuarlara Kemer Belediyesini temsilen katılacak olan isimlerin belirlenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 1 Mart Salı günü 14.00 olarak belirlendi.