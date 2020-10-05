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Kemer Belediyesi sokak hayvanları için mama kabı dağıttı
KEMER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA MAMA KABI VE BİLGİLENDİRME BROŞÜRLERİ DAĞITTI.
ANTALYA 05.10.2020, 16:28
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Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında vatandaşlara mama kabı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, Kemer Sanat Sokağında kurduğu stantta Kemer’de yaşayan vatandaşlara, farkındalık oluşturmak amacıyla sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendirme broşürleri ve sokak hayvanları için mama ve su kapları dağıttı. Vatandaşların merak ettiği soruları da yanıtlayan Fevzi Uzun, sokak hayvanlarına sadece bir gün değil her zaman sahip çıkmak gerektiğini ve Kemer Belediyesinin sokak hayvanlarını korumak için gece gündüz çalıştığını kaydetti.
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