Kemer Belediyesi personeline genel iletişim eğitimi

Kemer Belediyesi Zabıta, Özel Kalem, Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürlükleri personellerine genel iletişim konuları ile ilgili eğitim verildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda Yaşam Koçu Songül Gür, tarafından verilen eğitimde, mutluluk nedir, anda kalma, öfke kontrolü, doğru iletişim nasıl kurulur gibi konularda bilgiler verildi. Zabıta personelinin farkındalığını artırmak, farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimde, zabıta personeli de not aldı.

Yaşam koçu Gür, eğitim sonrası yaptığı açıklamasında, belediye personelinin vatandaşlarla daha doğru iletişim kurması ve halkla olan ilişkilerin daha kaliteli ve seviyeli yapılabilmesi için eğitim verdiklerini kaydetti.