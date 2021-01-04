Kemer Belediyesi, korona virüs tedbirlerini sürdürüyor

Kemer Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde korona virüse karşı aldığı tedbirlere aralıksız devam ediyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan pazar yerlerinde alınan tedbirler kapsamında vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşini ölçen belediye ekipleri, pazar esnafını da maske konusunda uyarmaya devam ediyor. Alınan tedbirlerle örnek pazar yerleri olan Kemer pazarlarında, esnaf eldiven takarak el değmeden ürünleri vatandaşa ulaştırıyor. Hijyen konusuna dikkat eden pazar esnafı, vatandaşlarla arasındaki sosyal mesafeyi de koruyarak vatandaşların alışveriş yapmasını sağlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin, pazar yerlerinde alınan tüm tedbirlerin kontrollerini sağladığını söyledi.

İlçe genelinde de dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Pazar yerlerinde esnafımız örnek olmaya devam ediyor. Ellerinde eldivenle vatandaşlara hizmet ediyor. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Belediye ekiplerimiz de pazar yerlerinde vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor ve pazar yerlerinde gerekli denetimleri yapıyor. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum.” diye konuştu.