Kemer Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi, kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Ahmet Can, Hasan Ali Acar, Emrah Ayhan, Cumali Afşin katılmadı.

Toplantıda, Kemer Belediyesi’nin 2023 yılı içerisinde katılacağı yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarının belirlenmesi konusu oy birliği ile kabul edilirken, belediyenin katılması planlanan fuarlar hakkında sunum yapıldı.

19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonasında Türkiye’yi temsil ederek dünya şampiyonu olan Mikayil Şen’e, ödül verilmesi oy birliği ile kabul edilirken, milli sporcuya 10 tam altın, antrenörü Erdal Buyruk’a ise 2 tam altın verilmesi kararlaştırıldı.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin görüşülmesi oy birliği ile kabul edilen toplantıda, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe girilmesi istenilen “Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esasların” belirlenmesi konunun görüşülmesi ise oy birliği ile bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine karar verildi.

"Demokrasi örneği"

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, son günlerde Kemer gündeminde yer alan Kındılçeşme’deki imar planları ile ilgili kendini savunmak için meclise geldi. Dilek ve temenniler kısmında Topaloğlu, Kemer Belediyesi tarihinde ilk defa bir siyasi partinin ilçe başkanına konuşma hakkı tanıyıp söz vererek bir demokrasi örneği gösterdi.