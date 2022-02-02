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Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45’e yakın zam

Türkiye Belediye İş Sendikası ile Kemer Belediyesi arasında kadrolu işçileri kapsayan sözleşme yenilendi. Sözleşme kapsamında belediye işçilerine yüzde 45’e yakın zam yapılacağını belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Gelir gider tablomuzu göz önünde bulundurarak en iyi zam oranını işçi kardeşlerimize verdik” dedi.

ANTALYA 02.02.2022, 11:27
Kemer Belediyesi işçisine yüzde 45’e yakın zam

Türkiye Belediye İş Sendikası ile Kemer Belediyesi arasında kadrolu işçileri kapsayan sözleşme yenilendi. Sözleşme kapsamında belediye işçilerine yüzde 45’e yakın zam yapılacağını belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Gelir gider tablomuzu göz önünde bulundurarak en iyi zam oranını işçi kardeşlerimize verdik” dedi.

İmza törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Mali Hizmetler Müdür Vekili Cemal Şahin, Belediye İnsan Kaynakları Müdür Vekili Erdoğan Okay, belediye ve sendika üyeleri katıldı. Toplam 138 kadrolu belediye işçisini kapsayan sözleşme ile işçilerin, ek ödemelerle birlikte yaklaşık yüzde 35-45 oranında artış alacağı belirtildi.

“Belediyenin bütçesi belli”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Belediye İş Sendikası ile yaptıkları görüşmelerden sonra ortak bir paydada buluştuklarını ve anlaştıklarını söyledi. Yeni verilen haklarla yaklaşık yüzde 45’e yakın bir artış olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Sendika temsilcileri ile bir araya geldik. Sonuçta belediyemizin bütçesi belli. Gelir gider tablomuzu göz önünde bulundurarak en iyi zam oranını işçi kardeşlerimize verdik. Arkadaşlar çok itiraz etmedi biz de fazla yüklenmedik. İşçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kemer Belediyesi Mali Hizmetler Müdür vekili Cemal Şahin ise belediyedeki 138 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmeyi belediyenin mali durumu, gelir ve gider tablosu ile yapılacak olan yatırımlar göz önünde bulundurarak imzaladıklarını söyledi. Yapılan sözleşmeyle önceki yıla nazaran ek ödemeler ile birlikte yaklaşık yüzde 45’e yakın maaş artımı olduğunu ifade eden Şahin, yapılan zam sonrası işçilerin memnun kalacağını düşündüğünü kaydetti.

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