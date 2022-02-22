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Kemer Belediyesi Hayvan Barınağı’nda iyileştirme çalışmaları

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde iyileştirme çalışmaları başladı.

ANTALYA 22.02.2022, 16:10
Kemer Belediyesi Hayvan Barınağı’nda iyileştirme çalışmaları

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde iyileştirme çalışmaları başladı.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olan barınak, kapasitesini genişletiyor. Kemer Belediyesi, barınaktaki hayvanların daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda bakılabilmesi için Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Arslanbucak Mahallesindeki belediye hizmet alanı içerisinde yer alan barınaktaki çalışmalar kapsamında 50 köpeğin barınabileceği yeni bir alan oluşturulmuş olacak. Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, barınakta yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Veteriner Hekim Fevzi Uzun’dan bilgi aldı.

“En iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, barınaktaki iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Sokak hayvanlarının yaşadığı ortamları en iyi hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Çalışmalar kapsamında hiçbir masraftan kaçılmıyor. Yaklaşık 20 gün içerisinde barınak modern hale gelecek. Barınaktaki ve sokaktaki hayvanlar bizim can dostlarımız. Onlara en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz” dedi.

“Sahiplendirme çalışmaları”

Sayındaş, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirterek, onları korumak için barınakta iyileştirme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yapılan çalışmalar sonrası hastalıklı ve sağlıklı hayvanların ayrı yerlerde olacağını ifade eden Sayındaş, “Hayvanlar için en iyi ortamı sağlamak için çabalıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek, sokak hayvanlarını barınağa getiriyoruz. Burada tüm hayvanlarımızı kısırlaştırıp bakımları yapıyoruz. Daha sonra kanun gereğince aldığımız yerlere geri bırakıyoruz. Ayrıca barınağımıza gelen hayvanları sahiplendirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

“50 köpek kapasiteli “

Veteriner Hekim Uzun ise barınakta iyileştirme çalışmaları kapsamında izolasyon alanı yapıldığını kaydetti. Uzun, yeni yapılan alanda hastalıklı hayvanların ayrı tutulacağı bir yer olacağına dikkat çekerek, “Alanımız 50 köpek kapasiteli olacak. Çalışmalar hızla devam ediyor. Buranın üzeri kapanacak. Hayvanların iyileştirilmesi ve sahiplendirme çalışmaları bu alandan yapılacak. Ayrıca operasyon odalarında da bir iyileştirme çalışması yapılacak. Çalışmaların hepsi Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun öncülüğünde yapılıyor” şeklinde konuştu.

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