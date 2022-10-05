Kemer Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Hasan Ali Acar, Cumali Afşin, Emrah Ayhan ve Hakan Tuncer katılmadı.

Meclis toplantısı öncesi, Kuzdere Mahallesinde yapılması planlanan ticari alan, Çamyuva Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri ve Hayıtlıgöl mevkisindeki alt ve üst yapı çalışmaları ile Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisindeki dere ıslah çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, toplantı öncesinde Kemer’deki imar planlarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Beldibi Mahallesi 1. bölgede imar planlarının en son Antalya Büyükşehir Belediye encümeninden geçerek askıya çıkacağını belirten Başkan Topaloğlu, “Göynük Mahallesi’ndeki mezarlığı imar planının dışına çıkararak devam ediyoruz. Kuzdere Mahallesi’nde tapularımızı Cuma günü veriyoruz. Tapuların dağıtılacağı gün halk toplantımız da olacak. Bu toplantıya ASAT yetkilileri de katılacak. Tekirova mahallemizin 1. etap tapuları kayıtlara işlenecek. Tekirova mahallemizin de yıllardır çözülemeyen imar sorunu çözülmüş oldu.

Çıralı’da mahkeme kararı gereğince düzeltme yaptık ama Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde bekliyor” dedi.

Eğitime yaptıkları katkılardan da bahseden Başkan Topaloğlu, geçen sene 572 öğrenciye ayda 500 lira burs verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu sene burs vereceğimiz öğrenci sayısı 820 oldu. Bu sayı 850’yi bulacak gibi görünüyor. Bu sene ayda 700 lira burs vereceğiz. Kemerimizin ilk turizmcilerinden olan Orduvar Akman ve eşinin yaptırdığı anaokulunun açılışını yapacağız.”

Kemer Belediyesi olarak vatandaşın malının sağa sola gitmesini önlemek için mücadele ettiklerine vurgu yapan Başkan Topaloğlu, “Kındılda 13 bin 968 metrekare hazineden alınmış. Alan kim? Niyazi Gökhan ve İsmail Selami Minta. Tapuya tescili olmuş ama Kültür ve Turizm Bakanı bu tapuların iptali ve yeni müracaat ettikleri yerin de durdurulmasıyla ilgili ivedi bir yazı yazıyor. Niyazi Gökhan ve İsmail Selami Minta’ya 13 bin 968 metrekare yer hazineden geçmiş ve bundan bakanlığın haberi yok. Devletin haberi olması gerekir ki izin vermesi gerekiyor. Onun arkasından 4 bin 20 metrekare ve 5 bin 732 metrekare daha müracaat etmişler. Yani Kındıl diye diye demek ki bir beklentileri varmış. Biz vatandaşın yerini korumak için mücadele ediyoruz ama atı alan Üsküdar’ı geçmiş. Vatandaş 40 metrekare yer için hazineden yer alamıyor. Bunları Kemer halkının bilgisine sunuyorum” diye konuştu.

Toplantıda, 2023 yılı gelir tarifesi ile 2023 mali yılı bütçesinin görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Müdürlükler arası bütçe aktarımı konusunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Çamyuva Mahallesi Ağva Deresi kenarında bulunan alana isim verilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi ve söz konusu alana Haşim Can adının verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, Kemer Çamyuva sahil şeridinde bulunan 7 adet büfenin kira süresinin yeniden belirlenmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

Hurda Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen taşıt muayene ve kontrol raporları doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlayan ve tamirinin ekonomik olmadığı belirlenen belediye araçları ile ilgili yasal işlemlerin yapılması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Ovacık Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan ve Civarı Sınırı çalışmalarına esas “Dağınık Yerleşim” tespitinin yapılması ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 2624567 sayılı yazıları ile talep edilen Çamyuva Mahallesi 227 ada 7, 8 ve 9 parsellerin plan değişikliğine esas kurum görüşünün belirlenmesi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı, oy birliği ile 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlendi.