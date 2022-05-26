Kemer Belediyesi eğitim kursundaki öğrenciler seri deneme sınavı sürecine girdi

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda üniversiteye ücretsiz hazırlanan öğrenciler, seri deneme sınavı sürecine girdi.

23 Mayıs’ta başlayan seri deneme sınavı sürecine giren öğrenciler, yaklaşan üniversite sınavı öncesi kendilerini sınama imkanı elde ediyor. Yıl boyunca TYT, AYT ve YDT’den toplam 77 deneme sınavına giren öğrenciler, 17 farklı yayından hazırlanan soruları cevapladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin az bir zamanlarının kaldığını ve bu zamanı çok iyi değerlendirdiğini söyledi. Kemer Belediyesi’nin öğrencilere kazandırdığı kurs merkezinde her gün sınav yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Çocuklarımız artık son viraja girdi. Kurs merkezimizde yapılan deneme sınavlarına yoğun bir katılım oluyor. Her denemeden sonra aynı gün içerisinde öğretmenlerimiz eşliğinde deneme analizleri ve soruların çözümü yapılıyor. Bu çocuklarımızın istedikleri üniversitelere yerleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.