Kemer Belediyesi Başkan Vekili Fidan, yol yapım çalışmalarını inceledi

Kemer Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Tekirova Mahallesinde yapımı devam eden yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Vekili Fidan’a, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Baki Yalın ile Kemer Belediyesi Tekirova Mahalle Sorumlusu Adem Barış da eşlik etti. Tekirova Mahallesi Şehit Er Hasan Yılmaz Caddesinde yapılan çalışmalarla ilgili belediye personelinden bilgiler alan Fidan, yağmur suyu drenaj hattını inceledi.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Fidan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Başkanımız Necati Topaloğlu öncülüğünde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Halkımızın taleplerini en kısa süre içerisinde yerine getiriyoruz. Kemer için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.