Kemer Belediyesi, 102 çocuğu sünnet ettirecek

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni için kaydı yapılan çocukların sünnetlerine başlandı. 102 çocuğun kayıtları alınırken, sünnet işlemleri Kemer Anadolu Hastanesi’nde gerçekleştiriliyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu sünnet yapılan çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı. Sünnet Şöleni 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek bir şölen ile sonlandırılacak. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sünnetleri yapılan çocukları ve ailelerini hastanede ziyaret edip, bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Başkan Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada “Bu yıl da Geleneksel Sünnet Şölenimiz kapsamında 102 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Bu vesile ile çocuklarımız erkekliğe ilk adımlarını atıyor. Anadolu Hastanesinin doktorları ve yetkilileri çocuklarımız ve aileleri ile son derece yakından ilgileniyorlar. Sırası ile çocuklarımızın sünnetlerini 30 Ağustos tarihine kadar bitirmiş olacağız. 30 Ağustos’ta inşallah çocuklarımız ile bir araya gelerek güzel bir şölen gerçekleştireceğiz” dedi.

Kemer Anadolu Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Bilgen Genç ise yaptığı açıklamasında “Kemer Belediyesi ile işbirliği halindeyiz. Kemer Belediyemizin düzenlemiş olduğu sünnet şöleninde yer alan çocuklarımız bizim uzman ellerimizde. 102 çocuğumuz sünnet olacak. Önce çocuklarımızın muayenelerini ve tahlillerini yapıyoruz. Kendilerini en rahat hissedebilecekleri ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Kemerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Kemer Anadolu Hastanesi olarak her zaman Kemer ile el ele, işbirliği içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı